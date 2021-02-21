15 марта, 09:11
 5 °C
87,8
73,51
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 марта, 10:40
НовостиCOVID-19ОбществоЗдравоохранение

Сводка заболеваемости COVID-19 в регионе на 15 марта

Сводка заболеваемости COVID-19 в регионе на 15 марта

За минувшие сутки выявлено 25 новых случаев заражения.

Всего за период пандемии инфицировано 19 тысяч 557 человек. Почти 95 процентов из них выздоровели, включая 57 жителей региона за сутки. 

В тяжелом состоянии 14 больных, 9 из них на ИВЛ.

За всё время пандемии инфекция унесла 306 жизней в Калмыкии.

В госпиталях лечатся 443 пациента. Большая их часть – в Элисте.

В режиме домашней изоляции 2926 человек.  

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия