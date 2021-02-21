15 марта, 10:40
Сводка заболеваемости COVID-19 в регионе на 15 марта
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За минувшие сутки выявлено 25 новых случаев заражения.
Всего за период пандемии инфицировано 19 тысяч 557 человек. Почти 95 процентов из них выздоровели, включая 57 жителей региона за сутки.
В тяжелом состоянии 14 больных, 9 из них на ИВЛ.
За всё время пандемии инфекция унесла 306 жизней в Калмыкии.
В госпиталях лечатся 443 пациента. Большая их часть – в Элисте.
В режиме домашней изоляции 2926 человек.