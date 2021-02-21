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15 марта, 11:56
НовостиПамятьЭкология

Калмыкия присоединится к Всероссийской акции «Сад памяти»

Калмыкия присоединится к Всероссийской акции «Сад памяти»

В парке «Дружба» будет высажено 175 саженцев ивы, тополя и вяза.

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны акция имеет особое значение для сохранения исторической памяти и подвига советского народа. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Она пройдет на территории всей страны и за рубежом.

В прошлом году в ней приняли участие свыше 300 тысяч человек. Мероприятие запланировано на 18 марта.

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