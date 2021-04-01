Стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Вектор детства»
Его цель – содействие развитию социальной активности региональных государственных организаций и НКО, которые работают в сфере поддержки семьи и детства.
Для участия в Конкурсе принимаются заявки по нескольким номинациям:
- «Поддержка многодетных семей»
- «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
- «Поддержка приемных семей»
- «Поддержка молодых семей и развитие молодежных просемейных сообществ»
- «Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации»
- «Профилактика деструктивного поведения среди несовершеннолетних»
- «Поддержка беременных женщин, направленная на профилактику абортов»
- «Поддержка детей-инвалидов»
- «Популяризация здорового образа жизни среди несовершеннолетних»
- «Поддержка одаренных и талантливых детей»
- «Проекты в сфере безопасности детства»
Общим обязательным требованием является содержательная ориентация на семью и детей. Число участников конкурса не ограничено.
Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в своем обращении к участникам конкурса отметила: «Для нас очень важно знать о ваших проектах, для того, чтобы рассказать о них всей стране – экспертам, специалистам, родителям, для того, чтобы ваши проекты стали еще сильнее, а, значит, помогали еще большему количеству семей с детьми»
1 и 2 июня результаты этой масштабной работы – лучшие проекты, инициативы, практики в сфере защиты детства будут представлены на первом Всероссийском Форуме «Вектор детства» в Кемеровской области
Прием заявок продлится до 30 апреля.
С подробной информацией об условиях участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте http://www.vectordetstvo.ru/