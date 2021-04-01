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19 апреля, 12:47
НовостиСоциальная политика

Стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Вектор детства»

Стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Вектор детства»

Его цель – содействие развитию социальной активности региональных государственных организаций и НКО, которые работают в сфере поддержки семьи и детства.

Для участия в Конкурсе принимаются заявки по нескольким номинациям:

  •  «Поддержка многодетных семей»
  •  «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
  • «Поддержка приемных семей»
  •  «Поддержка молодых семей и развитие молодежных просемейных сообществ»
  •  «Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации»
  •  «Профилактика деструктивного поведения среди несовершеннолетних»
  •  «Поддержка беременных женщин, направленная на профилактику абортов»
  •  «Поддержка детей-инвалидов»
  • «Популяризация здорового образа жизни среди несовершеннолетних»
  • «Поддержка одаренных и талантливых детей»
  • «Проекты в сфере безопасности детства»

Общим обязательным требованием является содержательная ориентация на семью и детей. Число участников конкурса не ограничено.

Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в своем обращении к участникам конкурса отметила: «Для нас очень важно знать о ваших проектах, для того, чтобы рассказать о них всей стране – экспертам, специалистам, родителям, для того, чтобы ваши проекты стали еще сильнее, а, значит, помогали еще большему количеству семей с детьми»

1 и 2 июня результаты этой масштабной работы – лучшие проекты, инициативы, практики в сфере защиты детства будут представлены на первом Всероссийском Форуме «Вектор детства» в Кемеровской области

Прием заявок продлится до 30 апреля.

С подробной информацией об условиях участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте http://www.vectordetstvo.ru/

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