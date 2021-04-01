Вывески на двух языках появятся в степной столице

Вывески на русском и калмыцком языках должны быть представлены в оформлении общественных пространств города. Изменения в Правила благоустройства Элисты, которые будут регламентировать использование государственных языков в сфере обслуживания и коммерческой деятельности, прошли общественные обсуждения и были единогласно поддержаны.

Об этом сообщается на официальном сайте ЭГС. У руководителей перечисленных объектов еще будет время поменять оформление. Есть и те, с кого им можно и нужно взять пример.

Вот уже 13 лет, как Магазин по улице Демьяновская украшают сразу две вывески на русском и калмыцком языках. Его хозяин Олег Эмгеев считает себя патриотом, потому всячески старается поддерживать развитие родной речи и культуры.

Если следовать примеру этого предпринимателя раньше спешили не все, то теперь и другим придется вспоминать родную речь и заказывать новые вывески и объявления. Решение рекомендовать элистинскому городскому собранию на ближайшей сессии рассмотреть изменения в правилах благоустройства, единогласно приняли участники общественных обсуждений, состоявшихся в столичной администрации. Так, принцип паритетного использования языков должен применяться при оформлении учреждений, организаций, в том числе торговых, афиш и других социально важных объектов.

Инициативу двуязычного оформления общественных территорий поддержал и Почетный гражданин Калмыкии, Народный артист республики Сергей Мучиряев. По его мнению, большое внимание в этом деле стоит уделить грамотности написания. Подойти к этом вопросу, что называется, на скорую руку – не получится.

Закон о государственных языках в регионе действует с 2014 года. По мнению артиста, который известен и как знаток калмыцкого языка, поправки в него лишь конкретизируют требования. Изменения, в частности, уточняют списки городских объектов, но, в общем, направлены на создание языковой среды, а, следовательно, популяризацию и сохранение родной речи.