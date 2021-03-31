Глава региона поздравил сотрудников Службы занятости населения с 30-летием ведомства

"Вы занимаетесь благородным делом – защищаете трудовые права граждан, помогаете людям, оставшимся без работы, поддерживаете их. Ваш труд неоценимо важен для наших жителей.

За тридцать лет в Калмыкии трудоустроены более 157 тысяч граждан, более 4 тысяч жителей республики получили финансовую поддержку для открытия собственного дела, около 16 тысяч безработных граждан получили возможность пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование.

В состав службы занятости Калмыкии входят 14 центров занятости населения, в которых трудятся 109 специалистов. Большой вклад в становление и развитие службы внесли ветераны отрасли. Благодаря добросовестному труду ветеранов за эти годы создана система трудоустройства, временной занятости и самозанятости, социальной поддержки и обучения, переобучения.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова