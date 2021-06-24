Сроки на смену паспорта увеличены

Россиянам, которым исполнилось 20 и 45 лет, не потребуется экстренно менять паспорт. Теперь старые документы будут действительны до получения новых, но не более 90 дней. Сейчас паспорт становится недействительным автоматически в день 20- или 45-летия. На время оформления нового документа гражданин получает временное удостоверение личности, с которым нельзя оформить кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг.

Срок подачи заявления на получение первого паспорта для россиян, достигших 14 лет, также будет увеличен с 30 до 90 дней. Кроме того, с 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта сократится до 5 рабочих дней. Сейчас он составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней – во всех остальных случаях.