Уроженка Калмыкии Людмила Бодниева в составе тренерского штаба едет на Олимпиаду в Токио

Она наставник женской сборной России по гандболу и заслуженный мастер спорта России. Людмила Бодниева гандболом начала заниматься в Волгограде. С 1993 года с возраста 15 лет по 2003 год играла в команде «Аква» из Волгограда, с 2013 по 2013 – в команде «Крим» из Словении. За эти годы она была удостоена целой очереди званий и наград. Людмила двукратная чемпионка мира, участница Олимпийских игр 2012 в Лондоне, самый ценный игрок чемпионата мира 2005, трехкратная чемпионка России и десятикратная – Словении.

Сейчас Людмила член Советов по развитию женского гандбола Международной и Европейской федераций, а также по совместительству тренер сборной России. Надеемся, что под ее началом девушки достойно выступят в стране восходящего солнца и принесут стране победу.