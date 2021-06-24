Коты и овчарки – любимцы жителей Элисты

Жители Элисты чаще всего предпочитают в качестве домашних питомцев собак крупных и средник пород, сообщили в Элистинской городской ветстанции. Проведенный анализ показывает, что чаще всего в ветклинику приводят кавказских, среднеазиатских и немецких овчарок. Чуть меньше приводят лабрадоров и такс.

Однако, чаще всего ветврачам за помощью обращаются владельцы кошек. В основной массе это беспородные кошки, на втором месте британские и шотландские вислоухие, далее идут сибирские кошки и реже египетские сфинксы.

Всем владельцам животных ветеринарные врачи рекомендуют соблюдать правила выгула, делать своевременную вакцинацию и, конечно же, следить за здоровьем питомцев. Управление ветеринарии РК рекомендует всех собак старше двух месяцев регистрировать в ветеринарных учреждениях республики, а также напоминает о регулярной профилактической вакцинации.