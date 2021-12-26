Соцконтракт востребован в Калмыкии

Об этом сообщает министерство социального развития, труда и занятости региона. Так, по итогам прошлого года, им воспользовались 629 семей. В их числе и супруги Дулахаевы, проживающие в Ики-Бурульском районе. Полученные средства позволили им заниматься разведением домашней живности.

Напомним, эта мера соцподдержки предоставляется малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. Главное условие – полученные деньги нужно не просто потратить на бытовые нужды, а вложить так, чтобы обеспечить источник дополнительного дохода для себя и своей семьи. Возвращать деньги по соцконтракту не нужно.