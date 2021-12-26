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27 января, 13:31
Новости

Минцифры анонсировало три новых федеральных проекта, которые будут реализованы к 2024 году

Минцифры анонсировало три новых федеральных проекта, которые будут реализованы к 2024 году

 

Так, планируется оцифровка госуслуг, пользующихся наибольшим спросом у граждан. В 60% случаев они будут оказываться онлайн.

Кроме того, 240 тысяч школьников смогут бесплатно изучить языки программирования, студенты получат дополнительную квалификацию по IT-профилю. Для этого более чем в 100 университетах и институтах создадут «цифровые кафедры».

Также станет доступнее интернет. Провайдеры обеспечат Всемирной паутиной все новостройки и 80 процентов федеральных дорог. Обеспечены интернетом будут и населённые пункты, в которых проживают больше двух тысяч человек.

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