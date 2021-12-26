Школьники Калмыкии принимают участие во Всероссийском открытом уроке «Город вечно живых»

Он начался в 12:00 и проходит в формате онлайн. Об этом сообщает профильное ведомство. Трансляция ведется из Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Историки, журналисты и те, кто пережил блокаду расскажут о страшных событиях: голоде, артобстрелах, гибели взрослых и детей, а также о том, что, несмотря на военные действия, в городе продолжали работать несколько театров и библиотек. А филармония не переставала давать концерты классической музыки на протяжении всей блокады.