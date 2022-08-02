В этом году село Троицкое отмечает 160-летний юбилей

Торжественные мероприятия пройдут в сентябре. К этой дате решили приурочить конкурс по благоустройству населенного пункта. Победителей и призеров выберут в четырех номинациях.



«Специально созданная комиссия определит дом, двор, подъезд и территорию организации, учреждения или предприятия образцового содержания. К юбилею села предусмотрены также культурно-спортивная программа, большой концерт с участием известных артистов региона, праздничный фейерверк», – сообщили в муниципалитете.



Фото из аккаунта Администрации Целинного РМО.