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24 августа, 12:41
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В этом году село Троицкое отмечает 160-летний юбилей

В этом году село Троицкое отмечает 160-летний юбилей

Торжественные мероприятия пройдут в сентябре. К этой дате решили приурочить конкурс по благоустройству населенного пункта. Победителей и призеров выберут в четырех номинациях.

«Специально созданная комиссия определит дом, двор, подъезд и территорию организации, учреждения или предприятия образцового содержания. К юбилею села предусмотрены также культурно-спортивная программа, большой концерт с участием известных артистов региона, праздничный фейерверк», – сообщили в муниципалитете.

Фото из аккаунта Администрации Целинного РМО.

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