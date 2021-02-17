Социальные предприниматели Калмыкии получат региональную поддержку

Это новое направление, которое активно поддерживает государство. Социальное предпринимательство – это оказание помощи людям, забота об экологии, предоставление работы инвалидам, сиротам, пенсионерам, беженцам или многодетным родителям.

Получить такой статус могут те, у кого в штате не менее половины сотрудников относятся к социально уязвимым слоям населения. Для остальных категорий доля доходов от социальной деятельности по итогам предыдущего года должна составить не менее 50%.

Профильное министерство до 1 мая ведет прием документов для формирования реестра социальных предпринимателей региона. Попавшие в него бизнесмены смогут получить консультационные или финансовые услуги в виде грантов.