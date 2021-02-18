Калмыцким аграриям возместят часть затрат на мелиорацию земель

В этом году под эти цели выделено почти 2,5 тыс гектаров. 70% затрат в рамках ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» берёт на себя федеральный бюджет.

В профильном министерстве отметили, что сейчас рассматривается вопрос увеличения ставки возмещения расходов до 90 процентов. А тем временем хозяйства Калмыкии затапливают лиманные сенокосы. Это важное условие создания и укрепления кормовой базы для животноводства, роста урожаев зерновых культур, повышения плодородия засушливых степных земель.

В этом году вода на лиманы стала поступать с января. Ситуацию в Яшкульском районе выясняла Цагана Степанова.