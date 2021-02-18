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11 марта, 15:03
НовостиСоциальная политикаОбщество

Помощь по социальному контракту станет доступна жителям Калмыкии

Помощь по социальному контракту станет доступна жителям Калмыкии

Об этом написал в своем аккаунте глава Калмыкии Бату Хасиков. Новый механизм поддержки начнет действовать с 15 марта.

Благодаря соцконтрактам, ее могут получить не менее 500-сот малоимущих семей. На эти цели из федерального бюджета выделено более 70 миллионов рублей. Социальная программа даст возможности для развития не только жителям Калмыкии, но и республике в целом.

Соцконтракт позволяет нашим землякам получить натуральную или финансовую помощь, но при этом участники обязуются пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело или вести личное подсобное хозяйство, что востребовано в селах.

Уверен, что эта программа поможет нашим землякам значительно повысить уровень благосостояния и сподвигнуть на позитивные изменения, отметил глава региона.

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