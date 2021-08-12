Школьникам Калмыкии выплачено более 429 миллионов рублей

Речь идет о единовременном пособии 10 тысяч рублей на каждого ученика в семье к старту нового года занятий. Такое поручение дал президент страны. Перечислять средства родителям начали со 2 августа.

Как отметили в пенсионном фонде республики, на сегодняшний день среди получателей 42 995 школьников степного края. Напоминаем, что выплата положена не только мамам и папам, но и опекунам, усыновителям, попечителям детей от 6 до 18 лет, а также молодым людям с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в образовательном учреждении.

Напомним, заявление на единовременное пособие еще можно подать через портал Госуслуг или лично через клиентскую службу, предварительно записавшись на прием. День ИКС - 1 ноября.