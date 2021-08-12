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11 октября, 16:01
НовостиПроисшествия

10 ДТП зарегистрировано в республике за неделю

10 ДТП зарегистрировано в республике за неделю

Об этом сегодня сообщают в госавтоинспекции. Так, 22-летний житель Чечни за рулем иномарки двигался по трассе "Астрахань-Элиста-Ставрополь". Не справившись с управлением, он совершил опрокидывание транспортного средства. В результате водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще 1 одно смертельное ДТП произошло на территории Целинного района, погибли – 2 человека.

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Также за неделю на дорогах Калмыкии задержаны 28 водителей, севших за руль транспортного средства в состоянии опьянения. Из них ранее шестеро уже были лишены прав управления.

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