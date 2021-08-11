В Калмыкии появятся контейнеры для раздельного сбора мусора

Об этом сообщает Министерство ЖКХ и энергетики. Правительство страны выделило 1 миллиард рублей на их закупку в рамках федеральной программы «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», который является частью нацпроекта «Экология». В списке – 46 субъектов. Стоит напомнить, что республика вошла в топ-10 страны по доле обработки ТКО. Регион занял четвертое место.