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11 октября, 14:36
НовостиЭкология

В Калмыкии появятся контейнеры для раздельного сбора мусора

В Калмыкии появятся контейнеры для раздельного сбора мусора

Об этом сообщает Министерство ЖКХ и энергетики. Правительство страны выделило 1 миллиард рублей на их закупку в рамках федеральной программы «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», который является частью нацпроекта «Экология». В списке – 46 субъектов. Стоит напомнить, что республика вошла в топ-10 страны по доле обработки ТКО. Регион занял четвертое место.

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