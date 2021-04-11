Семьям Калмыкии стало проще воспользоваться маткапиталом на образование детей

В рамках соглашения между Пенсионным фондом Калмыкии и государственными образовательными учреждениями республики, вся информация об обучении детей, в том числе и содержании их в детских садах будут предоставляться без участия заявителя. Родителям нужно будет лишь подать заявление о распоряжении материнским капиталом. Сделать это можно через портал Госуслуг или в личном кабинете на сайте ПФР.