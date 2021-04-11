30 апреля, 18:22
 13 °C
90,59
74,85
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 апреля, 14:22
НовостиСоциальная политика

Семьям Калмыкии стало проще воспользоваться маткапиталом на образование детей

Семьям Калмыкии стало проще воспользоваться маткапиталом на образование детей

В рамках соглашения между Пенсионным фондом Калмыкии и государственными образовательными учреждениями республики, вся информация об обучении детей, в том числе и содержании их в детских садах будут предоставляться без участия заявителя. Родителям нужно будет лишь подать заявление о распоряжении материнским капиталом. Сделать это можно через портал Госуслуг или в личном кабинете на сайте ПФР.

 

 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия