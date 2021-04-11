Плодотворное взаимодействие во имя развития системы здравоохранения республики

У калмыцких медиков появилась возможность заниматься научной деятельностью в рамках сотрудничества с Астраханским государственным медицинским университетом. ВУЗ готов предоставить бюджетные места на заочную форму обучения в аспирантуре. Об этом сегодня на брифинге заявил профильный министр Юрий Кикенов.

Напомним, накануне Глава Калмыкии сообщил о подписании соглашения с учебным заведением соседнего региона. Его филиал, по инициативе Бату Хасикова, откроется в Элисте. Это также подразумевает, что в ВУЗе будут созданы места для переподготовки врачей на бюджетной основе. А еще Астраханские специалисты помимо онлайн-консультации будут постоянно проводить осмотр пациентов непосредственно в больницах Калмыкии.

Сотрудничество не только повысит качество оказания медпомощи, но и позволит разрешить спорные ситуации, возникающие в процессе лечения, говорит Кикенов. А студенты и ординаторы медицинского университета уже с июля будут проходить практику в лечебных учреждениях степного края. Плодотворное взаимодействие, прежде всего, направлено на развитие системы здравоохранения республики.