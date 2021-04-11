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30 апреля, 13:27
НовостиРелигия

Страстная Седмица подходит к концу

Страстная Седмица подходит к концу

Сегодня – Великая Пятница. Согласно Писанию, в этот день был казнён Христос. Для верующих Великая Пятница является временем скорби и траура. Православные христиане проводят день в размышлениях и искуплении грехов. Также приветствуется совершённые в этот день добрые дела, отпущение обид своим друзьям и подача милостыни нуждающимся. Пост перед Пасхой, особенно строг: даже горячая пища находится под запретом. Также не допускается стирка, глажка и другие домашние дела. 

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