"Семья года-2021". В Калмыкии объявлен региональный этап Всероссийского конкурса

Он проводится в два этапа по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья-хранитель традиций». Для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» необходимо подготовить портфолио семьи в электронном виде и на бумажном носителе, согласно положению о региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года», и направить в адрес Министерства : Элиста, ул. Номто Очирова дом 6. в срок до 15 марта. В соответствии с постановлением республики установлена единовременная выплата для победителей в номинации - 50 тысяч, дополнительно для уже непосредственно Семьи года - 100 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году победителями конкурса «Семья года России» стали супруги Улановы, которые выиграли номинацию «Многодетная семья».

Лучшие семьи Калмыкии вошли в Национальную книгу-летопись. Она включает в себя два издания: в первом - представлены истории победителей. Всероссийского конкурса «Семья года». А во втором – информация обо всех участниках. В числе лучших - Очир и Наталья Улановы. В финал вышли также супруги Хомутниковы, Челбасовы и Боктаевы.