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2 марта, 12:37
НовостиПамять

Калмыцкие поисковики обнаружили в архивах Минобороны России новые имена наших земляков

Калмыцкие поисковики обнаружили в архивах Минобороны России новые имена наших земляков

Участники поискового движения Калмыкии вернулись из Подольска, где ими была проведена исследовательская  работа в Центральном архиве Минобороны России. Исследовано более 4 тысяч листов архивного фонда. 

В рамках  проекта «Нам доверена Память», подержанного Фондом Президентских грантов, был собран большой материал для предстоящих  поисковых экспедиций.

В частности, удалось обнаружить 305 фамилий бойцов, воевавших в рядах 103  гвардейского стрелкового полка. Нашлись и несколько портретов воинов Советской армии, среди которых и наш земляк, сержант Шарманжинов. Фотокарточка, предположительно, была сделана 30 марта  1944 года.  Калмыцкие поисковики разыскивают родных солдата для передачи фотографии родственникам. Подробнее об этом расскажем в 14.30

 

 

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