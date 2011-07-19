Калмыцкие поисковики обнаружили в архивах Минобороны России новые имена наших земляков

Участники поискового движения Калмыкии вернулись из Подольска, где ими была проведена исследовательская работа в Центральном архиве Минобороны России. Исследовано более 4 тысяч листов архивного фонда.

В рамках проекта «Нам доверена Память», подержанного Фондом Президентских грантов, был собран большой материал для предстоящих поисковых экспедиций.

В частности, удалось обнаружить 305 фамилий бойцов, воевавших в рядах 103 гвардейского стрелкового полка. Нашлись и несколько портретов воинов Советской армии, среди которых и наш земляк, сержант Шарманжинов. Фотокарточка, предположительно, была сделана 30 марта 1944 года. Калмыцкие поисковики разыскивают родных солдата для передачи фотографии родственникам. Подробнее об этом расскажем в 14.30