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2 марта, 13:59
НовостиЭкономика

Бизнес Калмыкии из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать еще на один вид помощи

Бизнес Калмыкии из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать еще на один вид помощи

 Одной из мер такой поддержки станет новая льготная кредитная программа, на которую будет направлено почти 8 миллиардов рублей. Постановление об ее условиях подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В новом формате программы ставка кредита составит 3%.

В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором - это можно будет делать равными долями ежемесячно. Программа рассчитана как на небольшие, так и на крупные компании из наименее восстановившихся отраслей. В их числе - гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Заем можно оформлять с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев.

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