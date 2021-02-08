Бизнес Калмыкии из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать еще на один вид помощи

Одной из мер такой поддержки станет новая льготная кредитная программа, на которую будет направлено почти 8 миллиардов рублей. Постановление об ее условиях подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В новом формате программы ставка кредита составит 3%.

В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором - это можно будет делать равными долями ежемесячно. Программа рассчитана как на небольшие, так и на крупные компании из наименее восстановившихся отраслей. В их числе - гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Заем можно оформлять с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев.