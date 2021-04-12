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6 мая, 14:18
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Семьи с детьми от 6 до 18 лет до 17 августа получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Семьи с детьми от 6 до 18 лет до 17 августа получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Напомним, это одно из поручений Президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до семи лет профильные ведомства обязаны отчитаться до 1 июля. 

Кроме того, до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в Правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

 

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