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6 мая, 14:02
НовостиПамять

Великая. Всенародная. Одна на всех. ВГТРК запускает Всероссийский телевизионный марафон ко Дню Победы

Великая. Всенародная. Одна на всех. ВГТРК запускает Всероссийский телевизионный марафон ко Дню Победы

В честь 76-й годовщины Великой Победы ВГТРК представляет Всероссийский телевизионный марафон "Одна на всех".

 Все регионы большой страны от Владивостока до Калининграда, города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести - в одном эфире. Прошлое и настоящее, разные судьбы, общая история. Праздничный марафон стартует 8 мая в 6 утра на платформе smotrim.ru

ГТРК «Калмыкия» также примет участие в масштабном Марафоне, наши корреспонденты расскажут о вкладе народа многонациональной Калмыкии в общую Великую Победу.

8 мая с 06:00 до 00:00 в эфире телеканала «Волгоград 24» вместе со всей страной отметим 76-ю годовщины Великой Победы. 

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте volgograd24.tv и на российской мультимедийной онлайн-платформе «СМОТРИМ»

 

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