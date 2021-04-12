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6 мая, 15:29
НовостиСтроительствоОбразование

Обновился облик образовательных учреждений районов

Обновился облик образовательных учреждений районов

В Городовиковске на этой неделе завершился ремонт кровли одного из зданий первой школы. В рамках муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Протекающие потолки и сырость не только портили внешний вид кабинетов, но и могли негативно сказаться на здоровье учащихся и учителей. Теперь полностью заменен старый шифер, а вместо разрушающегося покрытия лег профлист. Теперь за благополучие ребят и педагогов можно не беспокоиться.

 

 

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