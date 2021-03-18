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5 апреля, 17:19
НовостиСоциальная политика

«Сельские» надбавки к пенсиям жителей Калмыкии сохранятся даже после переезда в город

«Сельские» надбавки к пенсиям жителей Калмыкии сохранятся даже после переезда в город

 Совет Государственной Думы сегодня рассмотрит законопроект, в соответствии с которым пенсионеры, проработавшие в АПК не менее 30 лет, смогут получать 25-процентную надбавку независимо от места жительства. Сейчас при выезде из села она снимается. По словам Председателя ГосДумы Вячеслава Володина, такая несправедливость будет устранена.

Речь идет о более, чем полутора миллионах тружеников. Согласно материалам к законопроекту, средний размер надбавки для ветеранов села составляет чуть более полутора тысяч рублей.

Напомним, Президент по итогам встречи с лидерами думских фракций, состоявшейся 17 февраля, поручил Правительству совместно с ГосДумой рассмотреть этот вопрос.

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