В Калмыкии обсудили разработку поэтапной программы по обеспечению жильем детей-сирот до 2025 года

Мероприятие состоялось в рамках всероссийского совещания, которое провела заместитель руководителя Аппарата Правительства страны Ольга Чепурина.

Решение социальной задачи в Калмыкии производится по двум направлениям: предоставление социальных выплат на приобретение дома или квартиры и предоставление их из спецжилфонда региона на основании договоров найма. Общая площадь его более 14 тысяч квадратных метров. На сегодня жильем обеспечено 359 человек из категории детей-сирот. На эти цели предусмотрены средства ресбюджета. В региональном Минстрое реализуется дорожная карта. Вопрос находится на постоянном контроле, сообщает пресс-служба правительства.

