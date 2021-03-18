Акция, посвященная Дню борьбы с туберкулезом, продолжается в Калмыкии

Тысячи людей могут пройти флюорограмму, как в отдаленных уголках региона, так и в Элисте. Сегодня и завтра переносной аппарат установлен вблизи филиала Горполиклиники в 6 микрорайоне.

7 апреля точка обследования будет развернута у филиала Городской поликлиники в 1 микрорайоне.

А после - отправится по населенным пунктам Прютненского РМО. Таким образом, будет охвачен каждый район до октября. Ежегодно таким путем проходит обследование около 25 тысяч жителей республики. Это значительно повышает шанс выявления туберкулеза на ранней стадии, отмечают в диспансере. Специалисты также утверждают, что показатель заболеваемости снижается с каждым годом.