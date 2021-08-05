4 октября, 14:47
 10 °C
84,64
72,92
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 октября, 16:25
НовостиСоциальная политика

Сегодня Всероссийскому обществу глухих - 95 лет

Сегодня Всероссийскому обществу глухих - 95 лет

Общественная организация защищает права и законные интересы граждан с нарушением слуха, способствует формированию доступной среды для них. Кстати, теперь для того, чтобы получить средства реабилитации, слуховой аппарат, кресло-коляску, протез, а также услуги сурдоперевода и тифлосурдоперевода, взять в помощь собаку-проводника и компенсировать расходы на ее содержание, документы можно оформить через портал Госуслуг.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия