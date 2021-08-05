Сегодня Всероссийскому обществу глухих - 95 лет

Общественная организация защищает права и законные интересы граждан с нарушением слуха, способствует формированию доступной среды для них. Кстати, теперь для того, чтобы получить средства реабилитации, слуховой аппарат, кресло-коляску, протез, а также услуги сурдоперевода и тифлосурдоперевода, взять в помощь собаку-проводника и компенсировать расходы на ее содержание, документы можно оформить через портал Госуслуг.