Поисковики Калмыкии уже 30 лет восстанавливают данные о защитниках Хулхутинского рубежа

В течение всего этого времени здесь поднимали их останки. А теперь на кладбище появилась памятная плита с фамилиями павших героев. Свидетелями события стали потомки как советских, так и немецких солдат. С подробностями - Елена Алексенко.

Открытие этих памятных плит – знаковое событие. Для ассоциации поисковых отрядов Калмыкии – это итог тридцатилетней деятельности, а для жителей региона – возможность отдать дань памяти тем, кто когда-то защищал родную землю от вражеских захватчиков.

Съемочная группа показала место на высоте 5.0, на которой в 1942 году из-за плохих погодных условий практически лицом к лицу столкнулись две армии: советская и немецкая. О том, что бои здесь были ожесточенные, говорит количество найденного поисковиками металла: осколки снарядов, гильзы. Спустя почти 80 лет земля здесь до сих пор звенит под прибором. А решил исход той битвы подвиг гвардии лейтенанта Ивана Забурова. Это ему в прошлом году здесь установили памятник.

Символично, что свидетелями события стали потомки как советских, так и немецких солдат. Участники российско-германского форума специально для этого приехали в Хулхуту.

Ханс Кудис на калмыцкой земле впервые. Он рассказывает, что его отец в рядах гитлеровской армии воевал на территории Советского Союза, затем был в плену. По его воспоминаниям, солдаты лишь выполняли указания своего командования. А больше всех от войны страдали простые люди: не хватало еды, отсутствовали нормальные человеческие условия. Сам Ханс состоит в немецкой общественной организации по уходу за военными захоронениями «Фольксбунд». Свою помощь он предложил российским коллегам.

Заключительной точкой в экскурсионном маршруте по местам боевой славы стал "колодец жизни" или, как его еще называют, "колодец дружбы". В этой местности он был единственным источником воды. А потому перестрелки здесь не велись. Добирались к нему потомки двух армий пешком, обдуваемые со всех сторон пронизывающим ветром, но уже под мирным небом.

Свыше сотни имен вновь обретены усилиями членов поисковых отрядов Калмыкии. Однако, сами они точку в этом деле не ставят. Ведь Хулхутинская земля, по-прежнему, хранит немало свидетельств военных событий. Подтверждение тому - поднятые в эту Вахту памяти астраханскими коллегами останки еще восьми красноармейцев.