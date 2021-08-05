Сегодня Международный день врача

Он установлен Всемирной Организацией Здравоохранения в 1971 году. В преддверии праздника более 4 тысяч специалистов Калмыкии получают поздравления и слова благодарности. В их числе и урологи. Сложные операции, которые выполняют в федеральных клиниках, сейчас можно сделать и в Элисте. Поделиться опытом сюда приезжают доктора высшей категории. На одной из таких операций побывала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

На операционном столе 63-летний пациент. У него доброкачественное новообразование предстательной железы. Хирургическое вмешательство проводится в том случае, если заболевания мочеполовой системы находятся в тяжелой стадии, и наблюдается воспаление почек. В помощь медикам - новое оборудование и современная методика.

Суть такой операции в том, что хирург не применяет скальпель. С помощью эндоскопических инструментов и видеокамеры все манипуляции проводятся внутри организма. Теперь после такой операции пациент возвратится к привычной нормальной жизни уже через несколько дней, а не через недели и месяцы, как это было раньше.

Провести высокотехнологичную операцию впервые в Калмыкию приехал заведующий отделением урологии 51-й Московской клинической больницы Вадим Енгай. В руках уретроскоп – прибор с тонкой полой трубкой и насадками. На монитор передается изображение с камеры, увеличенное почти в 3 раза. Эта методика новая и востребованная. Местные специалисты уже начали ее осваивать.

Эта операция доказала, что хирурги могут пойти и дальше. На днях с помощью современного оборудования камни в почках размером почти в 6 сантиметров раздробил еще одному пациенту при помощи лазера врач высшей категории, онкоуролог Денис Мазуренко.

Самое главное, что таким больным теперь не приходится делать урологические операции за пределами республики. Сегодня в профильном отделении Республиканской больницы на лечении находятся 29 человек. Большинство ожидают аналогичного хирургического вмешательства. Потому, сотрудничество известных врачей с коллегами из степной республики будет продолжаться. К примеру, у онкоуролога Дениса Мазуренко впереди ряд сложнейших операций.