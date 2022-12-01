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24 марта, 07:16
Новости

Сегодня – во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом

Сегодня – во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом

Это инфекционное заболевание, при котором чаще поражаются легкие. Однако, болезнь способна затронуть и другие органы. С каждым годом фиксируются новые случаи заболевания как среди взрослого населения, так и среди детей.

Лозунг кампании в этом году: "Да! Мы можем ликвидировать туберкулез!".

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