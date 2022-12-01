В Калмыцком государственном университете имени Городовикова прошёл фестиваль "Университет встречает весну"

Организаторам выступила ассоциация иностранных студентов КалмГУ. Так, в стенах института калмыцкой филологии и востоковедения студенты из ближнего и дальнего зарубежья угощали приготовленными национальными блюдами и рассказывали о своей культуре. Также состоялся концерт.



Фото: kalmgu.ru