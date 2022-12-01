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24 марта, 07:59
Новости

В Калмыцком государственном университете имени Городовикова прошёл фестиваль "Университет встречает весну"

В Калмыцком государственном университете имени Городовикова прошёл фестиваль "Университет встречает весну"

Организаторам выступила ассоциация иностранных студентов КалмГУ. Так, в стенах института калмыцкой филологии и востоковедения студенты из ближнего и дальнего зарубежья угощали приготовленными национальными блюдами и рассказывали о своей культуре. Также состоялся концерт.

Фото: kalmgu.ru

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