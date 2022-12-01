В Калмыкии на более чем 12,5 тысяч детей было назначено единое пособие

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда. Также с момента вступления в силу соответствующего закона в Калмыкии эта мера поддержки была назначена родителям и более чем пяти сотням беременным женщинам. Как отметила начальник Управления выплаты пенсий и соцвыплат Надежда Кеклеева, на сегодняшний день семьям республики было перечислено более 252 миллионов рублей.

Напомним, единое пособие назначается в формате социального казначейства. То есть для его получения родителям достаточно подать заявление через портал "Госуслуг". Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие.