Сегодня в Калмыкии стартует проведение основного периода ЕГЭ

У выпускников проверят знания по трем предметам-географии, литературе и химии. А обязательные экзамены по русскому языку и математике запланированы на 28 и 31 мая. В этом году для выпускников ввели возможность пересдать один из предметов по своему выбору. Эти пересдачи пройдут 4-го и 5 июля, а предыдущий результат экзаменуемого будет аннулирован.

Также в пунктах проведения экзаменов Республики будут присутствовать свыше 600 региональных наблюдателей, в том числе 64 человека будут контролировать процесс дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий на базе регионального Ситуационно-информационного центра.