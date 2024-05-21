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23 мая, 07:29
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Сегодня в Калмыкии стартует проведение основного периода ЕГЭ

Сегодня в Калмыкии стартует проведение основного периода ЕГЭ

У выпускников проверят знания по трем предметам-географии, литературе и химии. А обязательные экзамены по русскому языку и математике запланированы на 28 и 31 мая. В этом году для выпускников ввели возможность пересдать один из предметов по своему выбору. Эти пересдачи пройдут 4-го и 5 июля, а предыдущий результат экзаменуемого будет аннулирован.

Также в пунктах проведения экзаменов Республики будут присутствовать свыше 600 региональных наблюдателей, в том числе 64 человека будут контролировать процесс дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий на базе регионального Ситуационно-информационного центра.

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