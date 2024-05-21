Хозяйства Калмыкии принимают участие в XXIV Российской выставке племенных овец и коз. Сегодня она открывается в Республике Дагестан
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Выставка племенных овец и коз проводится с целью пропаганды передового опыта ведения овцеводства, улучшения племенного дела, широкого распространения и внедрения опыта передовых хозяйств и научных достижений.
Экспозиция позволит показать широту проводимой в отечественном овцеводстве селекционно-племенной работы, которая помогает при наименьших затратах производить больше конкурентоспособной продукции.
В выставке примут участие более 80 ведущих хозяйств по разведению овец и коз, сельхозтоваропроизводителей из 13 регионов России. Они представят более 450 голов мелкого рогатого скота.
Фото: XXIV Российская выставка племенных овец и коз