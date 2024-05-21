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23 мая, 07:25
НовостиСобытиеРелигия

Сегодня у буддистов Калмыкии - праздник. В республике-выходной

Сегодня у буддистов Калмыкии - праздник. В республике-выходной

В 15 лунный день, который в этом году выпал на 23 мая месяца Үрс сар Будда Шакьямуни совершил три основных деяния: родился, достиг Просветления и ушел в Махапаринирвану.

Для последователей учения, этот день считается самым священным в году. «Порождаю в своем сердце устремленность к просветлению, ради блага всех живых существ», с такой мотивацией ранним утром верующие Калмыкии принимали в Центральном Хуруле однодневные обеты Махаяны.

Священнослужители советуют в этот день совершать как можно больше добрых дел, проявлять сострадание и милосердие, соблюдать принятые обеты. Их восемь, в числе которых - отказ от убийства, лжи, воровства, прелюбодеяния, употребления алкоголя и других дурманящих веществ.

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Фото: Центральный Хурул Калмыкии

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