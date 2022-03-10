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13 апреля, 12:05
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Сегодня в Калмгосфилармонии состоится благотворительный концерт

Сегодня в Калмгосфилармонии состоится благотворительный концерт

Все собранные средства пойдут на завершение строительства Кетченеровского хурула. На сегодняшний день готов цокольный этаж, возведены стены. Строители уже приступили к монтажу второго уровня и кровельным работам.

Завершить возведение 23-метрового религиозного сооружения в самом центре поселка Кетченеры планируется в конце года. Вокруг расположится парковая зона с молельными барабанами и семью ступами. Сам храм должен стать культурным центром и настоящим местом паломничества.

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