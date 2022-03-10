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13 апреля, 12:30
Новости

В эти выходные в Элисте пройдет главное гастрономическое событие года

В эти выходные в Элисте пройдет главное гастрономическое событие года

Это фестиваль калмыцкой кухни «МаханFest».

В парке «Дружба» будут располагаться несколько тематических локаций с различными активностями. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению борцогов и четырех видов калмыцкого чая.

Кроме того, на этой площадке пройдет праздничный концерт с участием заслуженной артистки Калмыкии Гиляны Бембеевой. Откроет гастрофестиваль министр экономики и торговли республики Дмитрий Троицкий.

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