В эти выходные в Элисте пройдет главное гастрономическое событие года

Это фестиваль калмыцкой кухни «МаханFest».

В парке «Дружба» будут располагаться несколько тематических локаций с различными активностями. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению борцогов и четырех видов калмыцкого чая.

Кроме того, на этой площадке пройдет праздничный концерт с участием заслуженной артистки Калмыкии Гиляны Бембеевой. Откроет гастрофестиваль министр экономики и торговли республики Дмитрий Троицкий.