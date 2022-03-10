13 апреля, 12:30
В эти выходные в Элисте пройдет главное гастрономическое событие года
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Это фестиваль калмыцкой кухни «МаханFest».
В парке «Дружба» будут располагаться несколько тематических локаций с различными активностями. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению борцогов и четырех видов калмыцкого чая.
Кроме того, на этой площадке пройдет праздничный концерт с участием заслуженной артистки Калмыкии Гиляны Бембеевой. Откроет гастрофестиваль министр экономики и торговли республики Дмитрий Троицкий.