13 апреля, 11:57
Калмыцкие музыканты с успехом выступили на сцене Мариинского театра
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В Санкт-Петербурге прошло грандиозное мероприятие - шестой Международный фестиваль арфы «Северная лира». Заслуженная артистка Калмыкии, ятхистка национального оркестра Галина Авджаева исполнила фантазию на монгольские и калмыцкие мелодии. Заслуженный деятель искусств республики Савр Катаев вместе с артистами симфонического оркестра Мариинского театра блестяще сыграли фрагмент из концерта спектакля Страна Бумба «Аагшавдал».