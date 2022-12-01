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23 мая, 07:21
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Сегодня Участники факельной эстафеты Дружбы «Бег Гармонии», прибывшие накануне в Элисту, держат путь в Волгоградскую область по маршруту, пролегающему по северным районам степного региона

Сегодня Участники факельной эстафеты Дружбы «Бег Гармонии», прибывшие накануне в Элисту, держат путь в Волгоградскую область по маршруту, пролегающему по северным районам степного региона

В команде - энтузиасты спорта, профессиональные спортсмены и любители, которые передают факел из рук в руки, объединяя разных людей – детей и пенсионеров, обычных граждан и мировых знаменитостей.

В калмыцкой столице – участников эстафеты встречали в Парке Победы. После – команда посетила буддистский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», где проходило музыкальное подношение «Трем Драгоценностям» - Будде, Дхарме и Сангхе.

Фото: harmonyrun.ru

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