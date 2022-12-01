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23 мая, 09:23
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В Калмыкии будут применять научные разработки в сфере экологии

В Калмыкии будут применять научные разработки в сфере экологии

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Очир Джамбинов посетил Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук. Директор института Марат Булатов рассказал о проводимых исследованиях в области фундаментальной науки и создания приборов в интересах безопасности, точечного земледелия, эффективного природопользования, биомедицины.

Сотрудники центра продемонстрировали возможности приборов и направления их применения. Особенно были отмечены разработки для сельского хозяйства, изучения недр Земли и окружающей среды. Как сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и окружающей среды, по итогам встречи было принято решение ускорить внедрение разработок центра и наладить научное взаимодействие с Калмыкией.

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