Сегодня в поселке Ергенинский Кетченеровского района состоится торжественное открытие бюста и музея ветерана Великой Отечественной войны, Героя Соцтруда Гари Менкенова

Память о нем жива в сердцах его земляков, которые организовали мероприятие в день его 100-летнего юбилея. Гаря Гакович был частым гостем в нашей телевизионной студии, где обсуждались вопросы развития народного хозяйства республики. Делился он с телезрителями и воспоминаниями о войне. Гвардии сержант Менкенов служил в рядах Красной Армии с 42 года. Боевой путь прошел от Сталинграда до Прибалтики. После мобилизации прославил свое имя громкими трудовыми подвигами.

Более 30 лет отдал он животноводству, работал зоотехником. Удостоен многочисленных медалей и Орденов. Гаря Гакович был главой большой дружной семьи. Для детей, внуков и правнуков он останется ярким примером служения родной Отчизне.