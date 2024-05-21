Сегодня в Элисте состоялся круглый стол, посвященный 75-летию доктора искусствоведения, профессора Светланы Батыревой

В нем приняли участие преподаватели КалмГУ и художники республики. Светлана Гарриевна известный не только в Калмыкии, но и далеко за ее пределами исследователь, единственный доктор искусствоведения по изобразительному искусству на Юге России.

Она автор более 200 научных статей по буддийскому, изобразительному, народному декоративно-прикладному искусству. По признанию Светланы Гарриевной, в планах и дальше трудиться на благо родной республики.

В 90-х годах небывалую популярность за короткий срок завоевала монография Светланы Батыревой "Старокалмыцкое изобразительное искусство". «Тогда эта книга стала источником этнического возрождения, самоуважения, подъёма национального духа калмыков», так отзываются об этом издании её коллеги.