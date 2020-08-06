Сегодня – День строителя

Свой профессиональный праздник отмечают все, кто связан с возведением зданий и сооружений. Официально День строителя появился в нашей стране впервые в 1956 году. И обязан своему возникновению Никите Хрущеву. Он восхитился строительством Жигулевской ГЭС и решил почтить труд работников всей отрасли. В те годы в стране активно возводились новые дома, предприятия, началось освоение целины. Поэтому праздник очень быстро распространился по всему Советскому Союзу.

В Калмыкии в это время также активно восстанавливали народное хозяйство, отстраивали степную столицу. Рабочих рук не хватало, привлекали солдат «городовиковского призыва». Сейчас перед строительной отраслью региона также стоят серьезные вызовы. Одни из главных – повышение доступности жилья и комплексное развитие территорий. При этом, следить за тем, чтобы облик города менялся, сохраняя единый архитектурный ансамбль, гармонично сочетая национальные традиции и современный колорит. О перспективах и истории строительства в материале нашего корреспондента Елены Алексенко.

Элиста. 2021 год. Почти сто квадратных километров, представляющих собой центральную часть со смешанной застройкой, десять микрорайонов и кварталы на юге, западе и северо-западе города. Действующий генеральный план столицы был утвержден решением ЭГС в 2010 году. Из новых зданий и общественных территорий, ставших украшением Элисты – Калмыцкая этнокультурная гимназия, Региональный центр спортивной подготовки сборных команд, Студенческий городок, парк Победы в седьмом микрорайоне. И сейчас представители славной и такой нужной профессии трудятся на благо развития родного города.

Для Заслуженного строителя России Харитона Муева самая мирная профессия на земле стала делом всей жизни. Сейчас, будучи пенсионером, он нисколько не жалеет о своем выборе. В шестидесятые годы он возглавил элистинское ремонтное строительное управление №2. И в короткие сроки вывел его на передовые позиции. Плановые задания по капстроительству, ремонту административных зданий, школ, детских садов, а также по вводу жилья стали выполняться качественно и в срок.

Под руководством Басана Городовикова не только город, но и вся республика стала постепенно менять свой облик. Создавались новые районы, росли поселки, возводились социально значимые объекты, инфраструктура, здания промышленного назначения – завод ЖБИ, мясокомбинат, машзавод, элеватор. Проложены автомагистрали Элиста – Волгоград, Элиста – Ставрополь, Элиста – Астрахань, железная дорога Элиста – Дивное, введен в эксплуатацию аэропорт. И это только часть масштабной стройки, плоды которой мы используем до сих пор.

Один из тех, кто внес свою лепту в архитектуру Элисты – Владимир Гиляндиков. Из-под его пера вышел проект Аршанского хурула. На тот момент первого здания, построенного в тибетском стиле – парящая двухъярусная крыша, колонны, храмовая роспись стен. Владимир Гиляндиков является автором также таких архитектурных творений, как здание МВД, элистинский выставочный комплекс, ныне торговый центр, дом связи и многие другие.

Ветераны отрасли – почетные гости недавно состоявшегося торжественного собрания по случаю профессионального праздника. А заслуженные награды в этот день получили те, кто сейчас вкладывает свои силы и умения в развитие и благоустройство республики, перенимая опыт и мастерство корифеев строительной сферы, сочетая классические технологии с современными реалиями.