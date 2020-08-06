Сегодня 15 лет со дня вновь образованного в структуре МВД Калмыкии отряда мобильного особого назначения

В преддверии праздника сотрудники спецподразделения приняли участие в торжественном построении. Награды получили наиболее отличившиеся бойцы. На протяжении всех этих лет калмыцкий ОМОН вносил существенный вклад в оперативно-служебную деятельность МВД, а затем и Росгвардии. Прежде всего, это охрана общественного порядка в столице, раскрытие преступлений, изъятие оружия и боеприпасов, наркотических веществ. И многое другое. Об опасной службе калмыцких ОМОНовцев в материале нашего корреспондента Елены Алексенко.

Наша служба и опасна, и трудна. Слова известной песни подтверждает и Александр Кокшаев. В органах он прослужил более двадцати лет. Являлся командиром взвода. Сейчас на пенсии. Но тяга к профессии, признается Александр никуда не делась. Говорит, скучает по командировкам.

Александр Кокшаев и другие ветераны ОМОНа в числе почетных гостей на торжественном собрании в честь юбилея. Он состоялся без лишнего пафоса, четко, по регламенту. С праздником ОМОНовцев поздравил Глава республики Бату Хасиков.

Сотрудники отряда мобильного особого назначения всегда стояли и остаются на переднем крае в борьбе с преступностью, терроризмом и иными проявлениями беззакония. Порой, ценою своей жизни они отстаивали Конституционную свободу граждан. Так произошло и с младшим лейтенантом Сергеем Манкаевым. Летом 2007 года, находясь в служебной командировке в Северной Осетии, он героически погиб, отражая нападение противника. Сослуживцы и коллеги чтят его память. Не забывают и о семье Сергея.

Действующих сотрудников ОМОНа, отличившихся в службе, наградили благодарностями и грамотами правительства республики и Главы региона. А сами блюстители правопорядка говорят, что главная награда для них – надежный тыл.

Возложение цветов к памятнику погибшим бойцам завершило торжественную церемонию.