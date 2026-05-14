Сегодня — День калмыцкого чая

Этот праздник — дань уважения корням, уникальной культуре и легендарному напитку, веками остающемуся душой степи.

Калмыцкий чай — больше, чем утоление жажды. Это символ безграничного гостеприимства, хранитель семейного очага и живая нить, связывающая поколения.

В каждом доме его аромат собирает родных за одним столом. Он согревает в холодный день и дарит силы путнику. Чуть солоноватый вкус с нотами молока — часть генетического кода народа.

Этот чай сопровождает нас в минуты великой радости и в часы тихой печали, в суетные будни и в святые праздники.

Наполним сегодня пиалу, произнесём добрые пожелания и ощутим теплоту, которая веками объединяет всех калмыков.

