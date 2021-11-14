Сегодня четверо детей из Калмыкии, состоящих на учете ФСС, получили протезы кисти

Один из ребят получил также косметический протез. Все изделия были изготовлены на 3D-принтере.



Заявки на технические средства реабилитации были поданы в этом году по программе «Перепись Киберлюдей». Проходила примерка и дальнейшая корректировка протезов. Их изготовило Московское протезно-ортопедическое предприятие.

Самому юному получателю средства реабилитации шесть лет, самому старшему – тринадцать. Как отметили изготовители, к новому изделию надо привыкнуть примерно в течение 2-3 недель.

«Вы нам дали чувство полноценности. Это самое главное чувство.» - выражают благодарность родные ребят.

Подробную информацию можно прочесть на официальном аккаунте Фонда социального страхования Калмыкии @fss_kalmykia.