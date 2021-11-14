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16 декабря, 15:31
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Сегодня четверо детей из Калмыкии, состоящих на учете ФСС, получили протезы кисти

Сегодня четверо детей из Калмыкии, состоящих на учете ФСС, получили протезы кисти

Один из ребят получил также косметический протез. Все изделия были изготовлены на 3D-принтере.

Заявки на технические средства реабилитации были поданы в этом году по программе «Перепись Киберлюдей». Проходила примерка и дальнейшая корректировка протезов. Их изготовило Московское протезно-ортопедическое предприятие.

 Самому юному получателю средства реабилитации шесть лет, самому старшему – тринадцать. Как отметили изготовители, к новому изделию надо привыкнуть примерно в течение 2-3 недель.

«Вы нам дали чувство полноценности. Это самое главное чувство.» - выражают благодарность родные ребят.

Подробную информацию можно прочесть на официальном аккаунте Фонда социального страхования Калмыкии @fss_kalmykia.

 

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